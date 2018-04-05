В Україні визначили найкращих спортсменів 2017 року

Вчора, 4 квітня, Українському домі відбулася Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року», під час якої нагородили найкращих спортсменів 2017 року. Про це інформує прес-служба НОК України.

Так, найкращим спортсменом року став Олександр Хижняк – чемпіон світу, чемпіон Європи з боксу (75кг), найкращий боксер чемпіонату світу та Європи, найкращий боксер світу-2017.

Найкращою спортсменкою року стала Ольга Харлан – чемпіонка світу з фехтування на шаблях.

Відзнаку найкращий тренер року отримала Світлана Саідова – головний тренер збірної України з синхронного плавання – за 6 медалей чемпіонату світу.

У номінації сенсація року відзнаку отримала Юлія Левченко – срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики, бронзова призерка чемпіонату Європи в закритих приміщеннях, бронзова призерка чемпіонату світу U20, чемпіонка Європи U23 (стрибки у висоту).

Найкращою командою року (збірною) стала збірна України з синхронного плавання Ганна Волошина, Анастасія Савчук, Олександра Кашуба, Валерія Апрєлєва, Єлизавета Яхно, Ксенія Сидоренко, Яна Нарєжна, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва – бронзові призерки чемпіонату світу (6 медалей).

Олімпійською надією України вважають чемпіонку Європи з дзюдо серед дорослих (48кг).

Сильні духом (паралімпійські види спорту) – Людмила Ляшенко – чотириразова чемпіонка, срібна та бронзова призерка чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, переможець та багаторазовий призер Кубків світу з біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту) Лариса Соловйова – чемпіонка Х Всесвітніх ігор з пауерліфтингу, єдина в світі чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор (2005, 2009, 2013, 2017 рр.).

Спортивна славу України здобули: Тетяна Пророченко – Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики та Анатолій Поливода – Олімпійський чемпіон з баскетболу.

Фото: НОК