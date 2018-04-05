Суд звільнив від покарання львів’янина, який з автомата обстріляв автомобіль поліцейського

Личаківський районний суд Львова звільнив від покарання львів’янина, який з автомата обстріляв автомобіль поліцейського на вулиці Сковороди. Про це йдеться у вироку суду за 29 березня, пише ZAXID.NET.

Зазначається, що подія трапилась вночі 23 січня цього року. 40-річний місцевий житель близько 23:50 приїхав на своєму ВАЗі на вул. Сковороди, 15, вийшов з машини та обстріляв кузов машини Land Rover 2012 року випуску із автомата 7,62 калібру. Три кулі влучили у лобове скло, ще кілька – у бокове скло та колеса. Після цього чоловік сів у своє авто та поїхав з місця злочину, проте через кілька годин його впіймали правоохоронці.

«Потерпілим у цій справі є співробітник Департаменту захисту економіки Нацполіції у Львівській області Ігор Дукаль. Проте офіційно Land Rover належить тещі Ігоря Дукаля – вчительці початкових класів у селищі Розділ Миколаївського району Марії Максимів. Автомобіль з’явився у тещі Ігоря Дукаля у вересні 2017 року», – повідомляє видання.

Коли поліція проводила обшук у помешканні чоловіка, що обстріляв позашляховик, там знайшли ручну гранату Ф-1 та запал до неї. Дозволів на зберігання боєприпасів у чоловіка не було.

Під час судового засідання обвинувачуваний зізнався у тому, що обстріляв Land Rover та зазначив, що відшкодував потерпілому збитки, які становили 50 тис. грн. Водночас у судовому вироку не вказується, чи був обвинувачуваний знайомий з Ігорем Дукалем, і з якої причини він стріляв у автомобіль поліцейського. Щодо боєприпасів, які виявили у нього вдома, чоловік пояснив, що знайшов їх біля смітників неподалік дому, приніс у квартиру, у чому розкаюється.

Зрештою суд визнав чоловіка винним у хуліганстві із застосуванням незаконної зброї та зберіганні боєприпасів без дозволів. Суд врахував, що чоловік був раніше судимим. Водночас обвинувачуваний має на утриманні сестру з інвалідністю, і це пом’якшує йому покарання. Таким чином Личаківський суд призначив чоловіку 5 років ув’язнення, проте потім звільнив його від відбування покарання і встановив іспитовий термін 3 роки.

Додамо, що раніше поліція підозрювала цього львів’янина в обстрілі ще одного автомобіля у селі Мурованому тої ночі. Проте у судовому вироку Личаківського суду про цю подію нічого не вказується.