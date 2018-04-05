Сьогодні – Чистий четвер: що потрібно робити у цей день?

Чистий четвер традиційно відзначають за три дні до Великодня. У цьому році свято випадає на 5 квітня. Про це пише Апостроф.

Вважається, що в цей день потрібно скупатися до сходу сонця, сходити в храм, зробити генеральне прибирання і позбутися від непотрібних речей.

У той же час у Чистий четвер ще триває строгий піст: віруючі дотримуються сухоїдіння без масла і гарячих страв.

Крім того, саме в цей день прийнято готувати всю їжу до Великодня: фарбувати яйця, пекти пироги, паски та інші частування, адже в Страсну п’ятницю цього робити вже не можна.

У Чистий четвер з церкви приносять так звану страсну свічку. У народі вірять, що вона допомагає в лікуванні різних захворювань.

Згідно з народними прикметами, гарна і сонячна погода в цей день говорить про те, що весна буде теплою, дощовий день пророкує холод і вогкість до літа.

У Чистий четвер і до Великодня не можна віддавати з дому нічого цінного, а також позичати гроші, тому що разом з цінностями можна «віддати» і благополуччя.