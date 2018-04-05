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Котельня басейну львівського спорткомплексу СКА забруднює повітря, - Держекоінспеція

Юлія Шпак

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Екоінспектори провели позапланову перевірку на території стадіону СКА , що на вулиці Клепарівській 39а та встановили, що котельня викидає більше забруднювальних речовин ніж це передбачено законодавством. Про це повідомляє прес-служба Держеконіспекції у Львівській області.

 

«В ході перевірки ТОВ «Львівські теплові мережі» встановлено, що для підігріву води у відкритому басейні та обігріву приміщень, які  належать Навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України підприємство використовує 3 модульні котельні, що працюють на твердому паливі», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що посадові особи підприємства представили дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, однак в ході перевірки встановлено, що суб’єкт господарювання не дотримується вимог вищезазначеного дозволу.

Спеціалістами Інспекції Держекоінспекцією проведено заміри викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення .

«За результатами перевірки  Державною екологічною інспекцією у Львівській області посадову особу ТОВ «Львівські теплові мережі» притягнуто до адміністративної відповідальності та видано Припис про усунення порушень природоохоронного законодавства, що виявлені  під час проведення  перевірки та визначено терміни  на їх усунення», – додають у відомстві.

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