До кінця доби у Львові прогнозують сильний вітер

У Львові до кінця доби прогнозують сильний вітер. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

«В найближчу годину із збереженням до кінця доби 5 квітня місцями пориви південно-західного вітру та шквали 15 – 20 м/с, грози», – йдеться у повідомленні.

Завтра, 6 квітня, у Львові буде хмарно з проясненнями. Часом можливий дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 5 – 7º тепла, вдень 10 – 12º тепла