Дата закінчення АТО буде в травні, - Порошенко

З травня 2018-го року Збройні сили України переходять до іншого формату оборони на сході України. Таким чином, завершиться «режим антитерористичної операції», що розпочався у квітні 2014 року. Про це Президент Петро Порошенко, відповідаючи на питання журналістів, сказав у Вінниці, передає Громадське.

«Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни, відповідно до прийнятого закону про реінтеграцію Донбасу. Ми запроваджуємо нові заходи із застосуванням Зброних сил і робимо це, тому що бачимо різке зростання рівня загрози на сході країни», — сказав він.

«А от коли буде мир — це питання набагато складніше…», — додав президент.