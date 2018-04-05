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Дата закінчення АТО буде в травні, - Порошенко

Юлія Шпак

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З травня 2018-го року Збройні сили України переходять до іншого формату оборони на сході України. Таким чином, завершиться «режим антитерористичної операції», що розпочався у квітні 2014 року.  Про це Президент Петро Порошенко, відповідаючи на питання журналістів, сказав у Вінниці, передає Громадське.

 

«Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни, відповідно до прийнятого закону про реінтеграцію Донбасу. Ми запроваджуємо нові заходи із застосуванням Зброних сил і робимо це, тому що бачимо різке зростання рівня загрози на сході країни», — сказав він.

«А от коли буде мир — це питання набагато складніше…», — додав президент.

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