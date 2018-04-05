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15 вулиць у центрі Львова залишились без водопостачання

Юлія Шпак

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Через ліквідацію витоку води на вулиці Стефаника,10 частина центру Львова залишилися без водопостачання. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

Перелік:

  • вул.Гнатюка В акад – Всі будинки
  • вул.Дрогобича Ю. – Всі будинки
  • вул.Костюшка Т. – Всі будинки
  • вул.Лепкого Б. – Всі будинки
  • вул.Мартовича Л. – Всі будинки
  • вул.Мурави М. – Всі будинки
  • вул.Огієнка І. – Всі будинки
  • вул.Поповича Є. – Всі будинки
  • вул.Січових Стрільців – Всі будинки
  • вул.Словацького Ю. – Всі будинки
  • вул.Стефаника В. – Всі будинки
  • вул.Чайковського П. – Всі будинки
  • вул.Щепкіна М. – Всі будинки
  • вул.Дорошенка П. буд. 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
  • вул.Коперника М. буд. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32

Орієнтовний час включення водопостачання 16:00 год.

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