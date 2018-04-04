Закулісне життя у вагонах «Укрзалізниці»

Які фантастичні можливості є у власників українського залізничного квитка, чому ніколи не варто вмиватися у потязі, як незаконно заробляють провідники «Укрзалізниці», і чому постіль у вагонах брудна та волога. Відповіді на ці та інші запитання дізналися журналісти проекту «Таємний агент».

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Аби вивідати таємниці життя у потягах «Укрзалізниці» журналіст проекту Ніна Парфьонова влаштувалася провідником на один з потягів та змогла вивідати інформацію, яка небезпека чатує на пасажирів потягів «Укрзалізниці», і що приховують провідники.

Агент Таня Сорокоус, за підтримки команди проекту, провела експеримент-провокацію, влаштувавши гучну вечірку в купе, щоб перевірити реакцію співробітників поїзда, а також вивідала права пасажирів, які приховують залізничники.

Журналіст Олена Пушна влаштувалася однією із працівниць «Укрзалізниці» та вивідала хитрощі залізничників, якими вони «наживаються» на пасажирах.

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Усі відео: Новий канал