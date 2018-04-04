Віднині за неякісні та шкідливі продукти харчування штрафуватимуть по-новому

В Україні набув чинності Закон «Про держконтроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». Про це повідомляє Укрінформ.

Ключовими новаціями нового закону є ризик-орієнтований підхід до перевірок операторів ринку та запровадження акта перевірки. Підприємства перевірятимуть залежно від ступеня ризику для життя і здоров’я людей.

Штраф за порушення законодавства про харчові продукти і корми може бути накладено протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Не пізніше наступного дня з дня виявлення порушення головний державний інспектор приймає рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів або кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя чи здоров’я людини або тварин. Рішення вступає в силу з моменту його вручення оператору ринку та оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та діє протягом певного таким рішенням терміну, але не більше 10 робочих днів.

Суми штрафів у разі виявлення на виробництві факторів, що становлять небезпеку життю і здоров’ю людей:

Порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу харчових продуктів або кормів – накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі десяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі шести мінімальних заробітних плат;

Реалізація харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству – накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.

Невиконання обов’язку щодо відкликання або вилучення з обігу небезпечних харчових продуктів або кормів – накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі тридцяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Реалізація непридатних харчових продуктів або кормів – накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі двадцяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі сімнадцяти мінімальних заробітних плат.

Пропозиція до реалізації або реалізація продуктів харчування чи кормів, які є шкідливими для здоров’я людини або тварини, – накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі двадцяти п’яти мінімальних заробітних плат.

Суми штрафів у разі виявлення порушень, які не становлять загрозу для здоров’я людини або тварини:

Пропозиція до реалізації або реалізація швидкопсувних харчових продуктів або кормів, терміни зберігання яких минули – накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі дванадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі восьми мінімальних заробітних плат.

Пропозиція до реалізації або реалізація продуктів харчування чи кормів, не є швидкопсувними, мінімальні терміни зберігання яких минули – накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі трьох мінімальних заробітних плат.