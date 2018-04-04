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«Ваш син у поліції»: поліцейські нагадують, як не потрапити на гачок телефонних шахраїв

Юлія Шпак

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Поліцейські Львівщини вкотре застерігають мешканців Львівщини від шахраїв. Адже громадяни продовжують потрапляти на гачок аферистів.

 

Як зазначають у відділі комунікації поліції у Львівській області, в Золочівський відділ поліції звернулася 75-річної мешканка міста Золочів. Жінка розповіла, що 3 квітня, близько шостої години ранку до неї зателефонував  невідомий чоловік, який представився працівником поліції. Він повідомив, що її син знаходиться у поліції, оскільки скоїв злочин і щоб вирішити проблему потрібно заплатити кошти.

Повіривши зловмиснику, потерпіла винесла з дому та віддала незнайомцю гроші в сумі 100 доларів США та 100 євро. Лише після цього вона зателефонувала сину. З’ясувалося, що ніяких проблем із законом у нього немає і в поліцію він не потрапляв. Жінка зрозуміла, що її ошукали та звернулася до правоохоронців.

За цим фактам відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Злочин карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

«Щоб не стати жертвою шахрая зберігайте спокій та не поспішайте виконувати вимоги аферистів – це запорука вашої безпеки. Перш за все, зателефонуйте до людини ім’я якої вам назвали і переконайтесь чи з ним все гаразд, чи насправді він потребує допомоги, або у поліцію, і переконайтесь у тому, що вашого родича там немає. Таким чином ви зможете вберегти себе від злочинних намірів шахраїв», – наголошує начальник слідчого відділення Золочівського відділу поліції Андрій Рапа.

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