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В Україні запровадили День поліції

Вероніка Рой

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Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення 4 липня Дня поліції України. Про це він повідомив у Twitter.

 

«Сьогодні підписав указ про запровадження 4 липня нового професійного свята – Дня поліції України», – йдеться у повідомленні.

Також Президент зазначив, що Національна поліція України розвивається у європейську структуру, яка вже надає якісний європейський сервіс.

«Я задоволений тим, що українці побачили перші надзвичайно важливі зміни у роботі правоохоронної системи. Але почивати на лаврах ніхто не збирається: ми рішуче продовжимо реформування Національної поліції», – додав Петро Порошенко.

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