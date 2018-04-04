В Україні запровадили День поліції

Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення 4 липня Дня поліції України. Про це він повідомив у Twitter.

«Сьогодні підписав указ про запровадження 4 липня нового професійного свята – Дня поліції України», – йдеться у повідомленні.

Також Президент зазначив, що Національна поліція України розвивається у європейську структуру, яка вже надає якісний європейський сервіс.

«Я задоволений тим, що українці побачили перші надзвичайно важливі зміни у роботі правоохоронної системи. Але почивати на лаврах ніхто не збирається: ми рішуче продовжимо реформування Національної поліції», – додав Петро Порошенко.