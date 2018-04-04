В Україні обмежать висотність забудов «блакитними лініями»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затвердило чотири нові державні будівельні норми. Про це повідомили у прес-службі відомства.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, на сьогодні в Україні є чинними понад 180 будівельних норм, з них: 109 працюючих державних будівельних норм, інші — галузеві будівельні норми та СНиП. З них – 25% потребують перегляду. Ця робота ведеться Мінрегіоном спільно з профільними науковими інституціями, міжнародними партнерами та експертами: BRDO та IDLO, РПР, громадською ініціативою «Разом проти корупції», а також громадським сектором та професійним середовищем – архітекторами та проектувальниками.

«Сьогодні ми презентуємо чотири ключових стандарти, направлені на забудову території, вулиць і доріг населених пунктів, дошкільних навчальних закладів та шкіл. Важливою умовою їх розробки стало використання європейських стандартів і норм. Загалом, перегляд ДБН – процес перманентний, адже наука не стоїть на місці, з’являються нові матеріали і технології будівництва, підвищуються вимоги до енергоефективності, екологічності тощо. Але разом з тим, ми повинні пам’ятати, що найперша та найголовніша мета ДБН – це комфорт та безпека громадян», — зазначив Геннадій Зубко.

В 2017 році Мінрегіон затвердив 13 ДБН. Цього року заплановано перегляд 22 ДБН, наступного року – ще 30.

«Серед основних нововведень, які ми впроваджуємо — можливість розміщення у житлових будинках вбудованих дитсадків, введення нових термінів «Блакитна лінія» (обмеження висоти забудови на генеральному плані), «Зелена лінія» (обмеження забудови для збереження зелених територій), вимоги до створення інклюзивного навчального простору та безбар’єрного простору, можливість відкритого навчального простору — різноманітні варіанти організації навчання тощо», — розповів Зубко.

За його словами, впровадження нових ДБН дадуть нову якість комфортного середовища безпосередньо для проживання громадян.

У свою чергу, заступник міністра Лев Парцхаладзе окреслив інші зміни, які будуть впровадженні в містобудуванні з появою нових ДБН. «При розробці генеральних планів кожне місто зобов’язане буде затверджувати таке поняття, як «блакитна лінія», ведення обмежень процентності забудови в залежності від її поверховості. Це стосується переважно нових територій. При 4-х поверховій етажності, площа забудови може становити 45%, вище 11 – не більше 30%. Таким чином встановлюються умови для проектування пожежних заїздів до будинків, об’їзних доріг, дитячих майданчиків тощо», — розповів Парцхаладзе.

Також серед інших нововведень – встановлення граничних меж максимально щільної забудови, забезпечено захист пасажирів від можливого наїзду маршрутного транспорту, чітко прописані обов’язкові вимоги до проїзду до будівель пожежних машин і доступу пожежників до приміщень, забезпечення безпечного перетину проїзної частини з двома смугами шляхом влаштування острівців безпеки.

Так, затверджено 4 ДБН: