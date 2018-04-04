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Соціальна мережа Вконтакте випала з ТОП-10 найбільш відвідуваних сайтів в Україні

Юлія Шпак

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Найпопулярнішими сайтами в Україні є Google, Youtube і Facebook. Сайт російської соцмережі «Вконтакте2 вибув з першої десятки ресурсів, які відвідують українці. Про це йдеться в результатах дослідження CMeter компанії Kantar TNS Ukraine, передає УНІАН.

 

В першу десятку популярних сайтів входять також сайти Olx, «Приватбанку», «Вікіпедії», Prom.ua, онлайн-магазину «Розетка», Ukr.net, Sinoptik.ua.

Сайт російської соцмережі «Вконтакте» вибув з першої десятки ресурсів, які українці відвідують.

Повний топ-25 виглядає наступним чином:

Фото: Уніан

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