ProZorro виповнилося два роки: що змінилося за цей час

Закон про публічні закупівлі, який зробив ProZorro обов’язковою для проведення держтендерів, вступив в силу рівно два роки тому – 1-го квітня. Які результати показала система за минулий рік, розповіла Оксана Ферчук, керівник Zakupki.Prom.ua, передає «Мінфін».

Закон про публічні закупівлі, який зробив ProZorro обов’язковою для проведення держтендерів, вступив в силу рівно два роки тому — 1-го квітня.

Згідно з даними експертів торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua, якщо порівняти перший і другий рік роботи системи (за періоди з квітня по квітень) найбільш показово зросла планова сума торгів — 64% і як наслідок — сума договорів, які бізнес уклав з державою — 48,5% (зі 171 млрд до 254 млрд грн).

У першу чергу це пов’язано з інфляцією і підвищенням середнього чека закупівлі, а в другу — з ростом самої кількості торгів, їх стало на 21% більше. Цікаво, що сума заощаджених завдяки відкритим тендерам бюджетних коштів збільшилася майже так само — на 20%. І найменш втішний показник — активність бізнесу в ProZorro. Кількість постачальників зросла з 45 тис. до 51 тис. і склала 13%, що свідчить про брак конкуренції в держзакупівлях. На сьогодні в середньому вона становить 2,24 пропозиції на тендер.

Лідерів ProZorro слід розглядати в двох розрізах — за кількістю закупівель і за їхньою сумою. Згідно з цими показниками будуються два різних рейтинги. І тільки Київська область на першому місці в обох ТОПах. При чому ця ситуація за два роки не змінилася. Хоча секрет такого успіху простий — саме в столичному регіоні розташовані найбільші держустанови і підприємства, а вони проводять велику кількість закупівель на значні суми.

Серед постачальників стабільних рекордсменів немає. Але варто зазначити, що перший і другий номер з року в рік просто міняються місцями. Номер один за активністю в 2017-му — ТОВ «Український папір» (3,7 тис. переможних пропозицій), а номер два — ТОВ «БАДМ-Б» (2,2 тис.). Станом на 1 квітня 2018-го відбулася рокіровка лідер — ТОВ «БАДМ-Б» (2,7 тис.), а друге місце у ТОВ «Український папір» (2,3 тис.)

У рейтингу за кількістю укладених з державою договорів лідери інші, але ситуація точно така сама. У 2017-му 1 місце — ТОВ «Автомагістраль-Південь» (сума контрактів 6 млрд грн), 2 місце — ПАТ «НАК „Нафтогаз України“ (4,1 млрд). А в 2018-му знову обмін місцями: першість у ПАТ „НАК “Нафтогаз України» (21,2 млрд), за ним іде ТОВ «Автомагістраль-Південь» (5,8 млрд).

Держзамовники лідерство утримують. Київська державна міськадміністрація (КМДА) продовжує створювати найбільшу кількість закупівель на рік. І хоча цей показник виріс не сильно — на 5%, така динаміка дозволила столичній владі зберегти свої позиції. А найбільшим бюджетом закупівель може похвалитися Міністерство інфраструктури України: 2017 — 113 млрд грн, 2018 — 166 млрд грн. При чому найближчий конкурент Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в минулому році відставало від рекорду на третину (76 млрд), а в цьому поступається вже вдвічі. (85 млрд).