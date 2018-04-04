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Наступної середи у Львові розпочнуть труїти щурів

Юлія Шпак

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З 11 квітня у м. Львові, м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі розпочнуть щорічну сезонну дератизацію. Вона триватиме до 18 травня включно, і охопить також житловий сектор приватної забудови. Про це повідомив директор комунального підприємства Львівської обласної ради «Профілактична дезінфекція» Роман Добуш, передає прес-служба ЛМР.

 

Складено плани-графіки, згідно з якими фахівці  відділів профдезінфекції  у присутності представників ЛКП  будуть побудинково  проводити суцільну дератизацію на території ЛКП. Згідно планів-графіків, фахівці розкладатимуть отрутопринаду  у підвальних  приміщеннях  житлових будинків.

Одночасно дератизаційні заходи будуть проводити у підвальних приміщеннях дитячих садочків, навчальних закладів, поліклінік та  лікарень, у парках, скверах, а також приміщеннях, які знаходяться на цій території.

Також дератизацію проводитимуть в ОСББ, ЖБК та інших установах, з якими укладено угоди.

«Цими заходами ми зменшимо чисельність мишовидних гризунів, які є носіями багатьох  інфекційних захворювань, таких як лептоспіроз, туляремія та інші, які можуть призвести до летальних випадків. Проведення  дератизаційних робіт у приватному секторі проводиться нашими фахівцями шляхом розкладання отрутопринади у підсобних приміщеннях та підвалах будинків при згоді господаря. В дислокації, де зазначена назва вулиці, номер будинку та прізвище  господаря, проведення роботи фіксується підписом господаря будинку.

Необхідно укласти договори з ОСББ на проведення дератизаційних заходів, які таких договорів немає. Також мешканці приватного сектору через  об’яви у ЛКП, інформації по радіо, телебаченню, зможуть  долучитися до проведення суцільної одночасної  дератизації,  якщо  у цьому є потреба. Наприклад, якщо помешкання заселене мишоподібними  гризунами. Усі питання щодо проведення  весняної  суцільної  одночасної  дератизації та свої  побажання  просимо  адресувати за тел.  271-20-82», – кажуть у комунальному підприємстві Львівської обласної ради «Профілактична  дезінфекція».

Мешканці будинків приватного сектору, яких не буде під час проведення суцільної дератизації, при необхідності, можуть звертатися  до відділів профдезінфекції за місцем проживання:

  • Залізничний р- н – 292-63-14
  • Галицький  р-н – 271-20-82
  • Сихівський  р-н – 271-20-82
  • Франківський  р-н – 292-63-14
  • Личаківський р-н – 271-20-82
  • Шевченківський р-н –  252-27-74.

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