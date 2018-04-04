Наступної середи у Львові розпочнуть труїти щурів

З 11 квітня у м. Львові, м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі розпочнуть щорічну сезонну дератизацію. Вона триватиме до 18 травня включно, і охопить також житловий сектор приватної забудови. Про це повідомив директор комунального підприємства Львівської обласної ради «Профілактична дезінфекція» Роман Добуш, передає прес-служба ЛМР.

Складено плани-графіки, згідно з якими фахівці відділів профдезінфекції у присутності представників ЛКП будуть побудинково проводити суцільну дератизацію на території ЛКП. Згідно планів-графіків, фахівці розкладатимуть отрутопринаду у підвальних приміщеннях житлових будинків.

Одночасно дератизаційні заходи будуть проводити у підвальних приміщеннях дитячих садочків, навчальних закладів, поліклінік та лікарень, у парках, скверах, а також приміщеннях, які знаходяться на цій території.

Також дератизацію проводитимуть в ОСББ, ЖБК та інших установах, з якими укладено угоди.

«Цими заходами ми зменшимо чисельність мишовидних гризунів, які є носіями багатьох інфекційних захворювань, таких як лептоспіроз, туляремія та інші, які можуть призвести до летальних випадків. Проведення дератизаційних робіт у приватному секторі проводиться нашими фахівцями шляхом розкладання отрутопринади у підсобних приміщеннях та підвалах будинків при згоді господаря. В дислокації, де зазначена назва вулиці, номер будинку та прізвище господаря, проведення роботи фіксується підписом господаря будинку.

Необхідно укласти договори з ОСББ на проведення дератизаційних заходів, які таких договорів немає. Також мешканці приватного сектору через об’яви у ЛКП, інформації по радіо, телебаченню, зможуть долучитися до проведення суцільної одночасної дератизації, якщо у цьому є потреба. Наприклад, якщо помешкання заселене мишоподібними гризунами. Усі питання щодо проведення весняної суцільної одночасної дератизації та свої побажання просимо адресувати за тел. 271-20-82», – кажуть у комунальному підприємстві Львівської обласної ради «Профілактична дезінфекція».

Мешканці будинків приватного сектору, яких не буде під час проведення суцільної дератизації, при необхідності, можуть звертатися до відділів профдезінфекції за місцем проживання: