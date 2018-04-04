Мешканцям Львівщини нагадують про штрафи за спалювання сміття та трави

У патрульній поліції Львівщини нагадують про штрафи за спалювання сміття та трави.

Так, лишень цієї ночі патрульні отримали близько 10 викликів через горіння трави або сміття у різних районах Львова.

Правоохоронці наголошують, що дим дуже шкідливо впливає на здоров’я людини. Токсини, які виділяються під час горіння рослин та інших речовин провокують виникнення хвороб, зокрема дихальної системи. Також, може призвести до масштабних пожеж і невиправних наслідків.

Окрім того, за спалювання сміття та трави передбачена адміністративна відповідальність.

Несанкціоноване спалення листя та сміття відповідно регулюється статтею 152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів), що тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 гривень.

Стаття 77-1 КУпАП. (Самовільне випалювання рослинності або її залишків ): випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 245. ККУ Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу:

1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом –

караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

«У разі виявлення підозрілих осіб, які можуть здійснювати підпал, телефонуйте за номером 102.Будь свідомим громадянином – не пали сміття та траву!», – наголошують у патрульній поліції.