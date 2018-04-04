ОСТАННІ НОВИНИ

Археологи візьмуться обстежувати територію, де будуватимуть нову об'їздну Львова

Дарина Смеречанська

|

Археологи розпочали обстеження території, де будуватимуть північний об’їзд Львова, який з’єднає міжнародну трасу Київ – Львів – Чоп із трьома міжнародними дорогами, що прямують від Львова до кордону з Польщею. Протяжність нової ділянки автостради становитиме близько 24 км. Про це повідомляє Рятівна археологічна служба.

 

«З жовтня 2017 року на замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області ведуться активні роботи з розроблення проектно-кошторисної документації цього будівництва. За попередніми припущеннями, під час обстеження проектованого відтинку дороги можемо виявити близько 20 нових пам’яток, адже це Грядове Побужжя – територія дуже багата на археологічні об’єкти», – розповів директор НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України Олег Осаульчук.

За його словами, за умовами договору археологи повинні також оцінити ризики і потенційні загрози для об’єктів культурної спадщини та запропонувати заходи із пом’якшення і/або запобігання негативного впливу на них.

«На території кожної з пам’яток треба буде провести рятівні дослідження ще до початку будівництва», – пояснив Олег Осаульчук.

Усі проектні роботи, у тому числі розробка пам’яткоохоронної частини, повинні закінчити до серпня. Початок будівництва Північної об’їзної Львова запланований на 2019 рік.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?
Омелян ШЕВЧУК
Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?

29 березня цього року, близько 08.30 ранку, на в’їзді до приватного будинку відомого львівського бізнесмена виявили розт...

Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...