Археологи візьмуться обстежувати територію, де будуватимуть нову об'їздну Львова

Археологи розпочали обстеження території, де будуватимуть північний об’їзд Львова, який з’єднає міжнародну трасу Київ – Львів – Чоп із трьома міжнародними дорогами, що прямують від Львова до кордону з Польщею. Протяжність нової ділянки автостради становитиме близько 24 км. Про це повідомляє Рятівна археологічна служба.

«З жовтня 2017 року на замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області ведуться активні роботи з розроблення проектно-кошторисної документації цього будівництва. За попередніми припущеннями, під час обстеження проектованого відтинку дороги можемо виявити близько 20 нових пам’яток, адже це Грядове Побужжя – територія дуже багата на археологічні об’єкти», – розповів директор НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України Олег Осаульчук.

За його словами, за умовами договору археологи повинні також оцінити ризики і потенційні загрози для об’єктів культурної спадщини та запропонувати заходи із пом’якшення і/або запобігання негативного впливу на них.

«На території кожної з пам’яток треба буде провести рятівні дослідження ще до початку будівництва», – пояснив Олег Осаульчук.

Усі проектні роботи, у тому числі розробка пам’яткоохоронної частини, повинні закінчити до серпня. Початок будівництва Північної об’їзної Львова запланований на 2019 рік.