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У знеструмлених негодою населених пунктах Львівщини відновили електропостачання

Олександр Косик

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За оперативною інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, станом на 17:25 год в області відновили електропостачання у 21 знеструмленому внаслідок несприятлих погодних умов населеному пункті.

 

Відтак, електропостачання відновили у 12 населених пунктах, що були знеструмлені повністю та у 9, у яких було відсутнім чстково.

До відновлення енергопостачання залучили бригади ПАТ “Львівобленерго”.

Наразі триває усунення точкових відключень у низьковольтних електромережах 0,4 кВ.

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