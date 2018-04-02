У знеструмлених негодою населених пунктах Львівщини відновили електропостачання

За оперативною інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, станом на 17:25 год в області відновили електропостачання у 21 знеструмленому внаслідок несприятлих погодних умов населеному пункті.

Відтак, електропостачання відновили у 12 населених пунктах, що були знеструмлені повністю та у 9, у яких було відсутнім чстково.

До відновлення енергопостачання залучили бригади ПАТ “Львівобленерго”.

Наразі триває усунення точкових відключень у низьковольтних електромережах 0,4 кВ.