У Міноборони кажуть, що Україна стала однією з найбільш замінованих держав світу

На теперішній час Україна є однією з найбільш замінованою держав в світі. Про це заявив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності полковник Максим Комісаров, передає прес-служба Міноборони.

За його словами, із початку бойових дій всього було перевірено близько 26 тис. гектарів територій та знищено понад 340 тис. вибухонебезпечних предметів.

«З початком агресії Російської Федерації на територіях Донецької та Луганської областей значні райони опинилася забрудненими мінами та вибухонебезпечними залишками війни. За попередньою оцінкою площа таких районів складає близько 7 тис. кв. км на підконтрольній території та орієнтовно 9 тис. кв. км на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим», – зазначив офіцер.

Найбільш складна ситуація склалася на сході України де вибухонебезпечні предмети, призводять до загибелі та травмування людей. Відповідно до інформації, яка отримана від управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини за період конфлікту. З 14 квітня 2014 року до 15 серпня 2017 року загинуло щонайменше 2 558 цивільних осіб, з них 242 дітей. В критичному стані знаходяться об’єкти інфраструктури, оскільки доступ до пошкоджених обстрілами об’єктів часом неможливий через забруднення снарядами, які не вибухнули та саморобними вибуховими пристроями.

«Тільки за минулий рік та перший квартал поточного року сапери Збройних Сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної спеціальної служби транспорту змушені були реагувати більше як на 1100 заявок. Найбільші зусилля зосереджені на відновленні елементів інфраструктури (газопроводи, водогони, лінії електромереж, залізничні колії). З метою забезпечення безпечного пересування цивільного населення з окупованих районів на звільнену територію значна увага приділяється маркуванню та огородженню небезпечних ділянок в районах контрольних пунктів в’їзду та виїзду», – сказав офіцер.

«Держава не залишається в стороні від цієї проблеми. Різними міністерствами та відомствами із залученням міжнародних організацій проводиться відповідна робота щодо ліквідації наслідків діяльності проросійських терористичних угруповань, яка призвела до мінної небезпеки в регіоні», – наголосив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності полковник Максим Комісаров.