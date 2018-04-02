У Львові стартувала «Французька весна»

Вже сьогодні у Львові в Львівському історичному музеї, що на пл. Ринок, 6, відбулося відкриття 15-ої «Французької весни в Україні». Відкриття фестивалю відвідав міський голова Львова Андрій Садовий.
«Весна і Франція – це є синоніми, це є хороший настрій, це є приємна атмосфера. І я маю велику надію, що цей міст, який будується, міст культури, він буде дуже міцним і цей міст дасть можливість, щоб по ньому йшли люди, які будуть мати цікаві інвестиційні проекти для міста Львова. Вже сьогодні ми маємо багато французьких компаній, які працюють і з містом, зокрема, і працюють в місті, створюючи нові робочі місця, генеруючи податки. Тому я дуже втішений і дякую Вам, пані Посол, за Вашу підтримку», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.
«Я дуже рада бути сьогодні тут серед вас. Для мене велика честь і безмежна радість повернутися до Львова, звідки я почну довгу подорож Україною з нагоди урочистого відкриття «Французької весни». «Французька весна» – це не лише фестиваль, але й традиції. Ця подія стала місцем зустрічі в Україні. Це низка культурних заходів, яка відображає динамічний розвиток французько-української праці та постійного оновлення французької творчості, який вдається зберегти і передавати з року в рік традиції сучасності.
Щоденно я високо ціную в цій країні відмінну гостинність та привітне ставлення до французької культури. Девіз міста «Львів відкритий для світу» чудово вписується в наше прагнення поділитися емоціями та смаками», – додала Ізабель Дюмон, Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні.
Також сьогодні було вручено 4 Ордери в галузі освіти та культури міста:
- Орден Академічних пальм п. Н. Демчук, Президенту Альянс Франсез м. Львова (з моменту створення Ініціативного комітету Альянс Франсез у 2002році до 2017 року)
- Орден Мистецтв та літератури п. В. Кметю, директору Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка, чинному Президенту Альянс Франсез м.Львова
- Орден Мистецтв та літератури п. Роману Чмелику, директору Львівського історичного музею
- Орден Мистецтв та літератури п. М. Іващишину, директору арт-центру «Дзиґа».
«Французька весна» знову приходить в Україну і в її ритмі протягом квітня житимуть Київ, Бердичів, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Рівне та Харків. Посольство Франції в Україні, Французький інститут в Україні, мережа Альянс Франсез в Україні за підтримки Львівської міської ради, мерії міста Тулуза та чисельних урядових і неурядових інституцій України запрошують вкотре зануритись у розмаїття французького мистецтва, а також оцінити результати франко-українського співробітництва і надихнутися на нові звершення.
«Це правда, що у Львові дуже багато культурних заходів і немає жодного дня, аби не відбувся якийсь фестиваль, концерт, цікава виставка або конференція. Місто Львів – це місто, яке дуже шанується і яке дуже любить французьку культуру. Це ми бачимо завдяки численним студентам, які приходять вивчати французьку мову в Альянс Франсез, а також ознайомитися з французькою культурою і відчувати цю різницю. Це свого роду невеличке вікно в Париж. Оскільки перший контакт з культурою – це зазвичай мова, її музичність через пісні, фільми, а також крихітку історії, через живопис і артистів. Франція також присутня у області завдяки численним обмінам, насамперед, це можуть бути обміни студентські, наприклад, в університеті імені Івана Франка та Політехніці», – розповів Ніколя Фасіно, директор ГО «Альянс Франсез» у Львові.
Спільні франко-українські проекти знайдуть своє продовження у художніх виставках, фотопроектах, муралах, концертах. Численні французькі гості «Французької весни» будуть діалогувати з українськими митцями, глядачами, слухачами, як через творчість на сценах чи у галерейних залах, так і безпосередньо під час зустрічей та обмінах думками. Серед давноочікуваних гостей варто зазначити братів Давіда та Стефана Фоенкіносів, які приїдуть презентувати новий фільм і українське видання перекладеної двома десятками мов книги «Ніжність». Квітень житиме у ритмі «Французької весни».
Нагадаємо, сьогодні зранку відбулась зустріч міського голови Львова з Надзвичайним та Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон, під час якої обговорили спільні проекти та можливості для співпраці.