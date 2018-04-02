У Львові стартувала «Французька весна»

Вже сьогодні у Львові в Львівському історичному музеї, що на пл. Ринок, 6, відбулося відкриття 15-ої «Французької весни в Україні». Відкриття фестивалю відвідав міський голова Львова Андрій Садовий.

«Весна і Франція – це є синоніми, це є хороший настрій, це є приємна атмосфера. І я маю велику надію, що цей міст, який будується, міст культури, він буде дуже міцним і цей міст дасть можливість, щоб по ньому йшли люди, які будуть мати цікаві інвестиційні проекти для міста Львова. Вже сьогодні ми маємо багато французьких компаній, які працюють і з містом, зокрема, і працюють в місті, створюючи нові робочі місця, генеруючи податки. Тому я дуже втішений і дякую Вам, пані Посол, за Вашу підтримку», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

«Я дуже рада бути сьогодні тут серед вас. Для мене велика честь і безмежна радість повернутися до Львова, звідки я почну довгу подорож Україною з нагоди урочистого відкриття «Французької весни». «Французька весна» – це не лише фестиваль, але й традиції. Ця подія стала місцем зустрічі в Україні. Це низка культурних заходів, яка відображає динамічний розвиток французько-української праці та постійного оновлення французької творчості, який вдається зберегти і передавати з року в рік традиції сучасності.

Щоденно я високо ціную в цій країні відмінну гостинність та привітне ставлення до французької культури. Девіз міста «Львів відкритий для світу» чудово вписується в наше прагнення поділитися емоціями та смаками», – додала Ізабель Дюмон, Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні.

Також сьогодні було вручено 4 Ордери в галузі освіти та культури міста:

Орден Академічних пальм п. Н. Демчук, Президенту Альянс Франсез м. Львова (з моменту створення Ініціативного комітету Альянс Франсез у 2002році до 2017 року)

Орден Мистецтв та літератури п. В. Кметю, директору Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка, чинному Президенту Альянс Франсез м.Львова

Орден Мистецтв та літератури п. Роману Чмелику, директору Львівського історичного музею

Орден Мистецтв та літератури п. М. Іващишину, директору арт-центру «Дзиґа».

«Французька весна» знову приходить в Україну і в її ритмі протягом квітня житимуть Київ, Бердичів, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Рівне та Харків. Посольство Франції в Україні, Французький інститут в Україні, мережа Альянс Франсез в Україні за підтримки Львівської міської ради, мерії міста Тулуза та чисельних урядових і неурядових інституцій України запрошують вкотре зануритись у розмаїття французького мистецтва, а також оцінити результати франко-українського співробітництва і надихнутися на нові звершення.

«Це правда, що у Львові дуже багато культурних заходів і немає жодного дня, аби не відбувся якийсь фестиваль, концерт, цікава виставка або конференція. Місто Львів – це місто, яке дуже шанується і яке дуже любить французьку культуру. Це ми бачимо завдяки численним студентам, які приходять вивчати французьку мову в Альянс Франсез, а також ознайомитися з французькою культурою і відчувати цю різницю. Це свого роду невеличке вікно в Париж. Оскільки перший контакт з культурою – це зазвичай мова, її музичність через пісні, фільми, а також крихітку історії, через живопис і артистів. Франція також присутня у області завдяки численним обмінам, насамперед, це можуть бути обміни студентські, наприклад, в університеті імені Івана Франка та Політехніці», – розповів Ніколя Фасіно, директор ГО «Альянс Франсез» у Львові.

Спільні франко-українські проекти знайдуть своє продовження у художніх виставках, фотопроектах, муралах, концертах. Численні французькі гості «Французької весни» будуть діалогувати з українськими митцями, глядачами, слухачами, як через творчість на сценах чи у галерейних залах, так і безпосередньо під час зустрічей та обмінах думками. Серед давноочікуваних гостей варто зазначити братів Давіда та Стефана Фоенкіносів, які приїдуть презентувати новий фільм і українське видання перекладеної двома десятками мов книги «Ніжність». Квітень житиме у ритмі «Французької весни».

Нагадаємо, сьогодні зранку відбулась зустріч міського голови Львова з Надзвичайним та Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон, під час якої обговорили спільні проекти та можливості для співпраці.