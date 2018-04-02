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На вихідних обікрали ще одну львівську школу

Олександр Косик

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В ніч із суботи на неділю зловмисники обікрали у Львові школу № 99. Про це Львівськом уопрталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією управління освіти ЛМР, у ніч з 31.03.2018 на 01.04.2018 у СЗШ № 99 сталося пограбування. Викрадено 3 телевізори, 4 ноутбуки, 2 монітори, а також пошкоджено 18 дверних замків у приміщенні школи. Дирекція школи викликала на місце події поліцію та повідомила про крадіжку у Шевченківський райвідділ поліції.

У дирекції школи зазначили, що факт крадіжки було виявлено вночі. Це було проникнення злодіїв у школу № 99 за адресою: вул. Творча, 1. У результаті звірки інвентаризаційного опису основних засобів виявлено, що завдано збитків на суму 61 314 грн. Встановлено викрадення матеріальних цінностей (техніки), а саме: 3 телевізори, 4 ноутбуки, 2 монітори. Також пошкоджено 18 дверних замків у приміщенні школи. Слідчі провели огляд місця крадіжки, зняли відбитки пальців, опитали персонал та склали протокол допиту.

Станом на сьогоднішні триває розслідування.

Нагадаємо, 21 лютого обікрали школу №69, а 15 березня – №7.

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