Делегація міністерства оборони України перебуває у США

Делегація міністерства оборони України на чолі із директором Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики МОУ Миколою Садовським, разом із військовим атташе при Посольстві України в США полковником Андрієм Ординовичем та керівником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павлом Ткачуком зустрілися із українською громадою міста Йонкерс у США.

«З великим задоволенням відвідали українську громаду у місті Йонкерс та взяли участь у Божественній Літургії в церкві Святого Архистратига Михаїла», – повідомив Павло Ткачук у своєму Фейсбуці.

Також делегація військових взяла участь у церемонії підняття Державного прапору України на площі перед храмом.

«Вдячний о. Степану Сусу, парохові парафії о. Кирилові Анджелову, його помічнику о. Василю Бегаю та всім парафіянам за надзвичайно теплий прийом, а також за їх невтомну працю в ім’я розвитку та процвітання України. Попереду насичена програма візиту до Військової академії США Вест-Пойнт та зустріч із командуванням Національної гвардії штату Нью-Йорк», – додав Павло Ткачук.