Біля нічного клубу Івано-Франківська сталась масова стрілянина: є поранені

Цієї ночі в Івано-Франківську патрульні затримали три автомобілі й 11 чоловіків, причетних до стрілянини біля нічного клубу на вулиці Івасюка. Про це повідомляє прес-службі Патрульної поліції Івано-Франківської області, передає Львівьский портал.

Близько третьої години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу. На місце негайно відправили кілька екіпажів патрульної поліції. Очевидці повідомили, що невідомі стріляли по людях на сходах і самому приміщенні нічного клубу. В цей час поліцейські побачили, як кілька чоловіків сідають в автомобіль Nissan і стріляють, намагаючись утекти.

Патрульні оперативно затримали чотирьох чоловіків поруч з автомобілем, а одного – у кущах через дорогу. Ще одного зловмисника спіймали у дворах позаду нічного клубу.

Внаслідок стрілянини двоє відвідувачів нічного клубу поранені в ноги, їх шпиталізували.

В цей час інші екіпажі вже були орієнтовані на виявлення автомобілів Volkswagen Caddy та Toyota Land Cruiser Prado, на яких втекли причетні до стрілянини. Через кілька хвилин автомобілі заблокували на вулиці Незалежносі, а п’ятьох чоловіків – затримали.

В усіх автомобілях була автоматична і травматична зброя. Всі 11 затриманих – не місцеві, мешканці Київської, Харківської та Луганкської областей. Чоловіків освідчили на стан сп’яніння та доставили у міський відділ поліції. Триває перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.