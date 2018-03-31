Парубій задекларував подаровану квартиру у Львові

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував нову квартиру у Львові і подарунки на 443 тисячі 751 гривню. Такі дані опубліковані в електронній декларації спікера парламенту, пише ТСН.

Розмір квартири у Львові складає 92,1 квадратного метра. Однак Парубій у Facebook написав пояснення щодо придбання об’єкта. Він зазначив, що проживає разом із сім’єю у зазначеній квартирі вже давно, однак мав організаційні проблеми з декларуванням.

«Завжди бракувало часу щоб документально впорядкувати майнові справи. Але минулого року, після того як інформація з моєї декларації була некоректно потрактована, вирішив таки навести лад у документах. Тому разом з родиною вирішили оформити кожну квартиру як окрему, та відповідно я переоформив своє право власності на квартиру. Це відбулося шляхом дарування від моїх близьких родичів, про що зазначено в моїй декларації», – йдеться у повідомленні.

Що стосується інших грошей, то Парубій протягом року тричі отримував подарунок на суму 147 тисяч 917 гривень від близьких родичів. Таким чином спікер ВР переоформив на себе право власності на квартиру.

Нагадаємо, Гройсман задекларував більше грошей, ніж Порошенко.