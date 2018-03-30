В США мають намір перевіряти акаунти в соцмережаж всіх претендентів на візи

З метою посилення контролю за в’їздом іноземних громадян до Сполучених Штатів, адміністрація США хоче ввести обов’язкову вимогу для всіх аплікантів на візу вказувати контакти в соцмережах. Про це повідомило в четвер американське інформаційне агенство Associated Press, передає Укрінформ.

«Державний департамент хоче ввести вимогу для всіх аплікантів на візу США вказувати свої імена в соціальних медіа, а також попередні електронні адреси та номери телефонів»,- зазначається в повідомленні.

Таке нововведення адміністрації Трампа суттєво розширює рамки перевірок іноземців, які хочуть відвідати США або іммігрувати до Америки.

При цьому, адміністрація хоче винести нові правила на обговорення громадськості й обіцяє врахувати рекомендації, зазначається в повідомленні.

Щороку заявки на отримання візи США подають близько 15 млн громадян іноземних країн. Раніше дані щодо акаунтів у соціальні медіа, а також електронної пошти та номерів телефонів могли вимагатися лише від заявників, визначених для додаткової перевірки. Наприклад, під таку вимогу могли потрапити особи, що перебували на територіях, контрольованих терористичними організаціями. Щороку близько 65 тис. осіб підпадають під цю категорію.