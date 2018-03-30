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Tesla відкликає 123 тисячі електромобілів

Омелян Шевчук

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Компанія Tesla оголосила про відкликання 123 тисяч електромобілів Model S через проблеми з болтами гідропідсилювача. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

 

Причина відкликання – можлива корозія болтів гідропідсилювача через контакт з солями кальцію або магнію, які в багатьох країнах світу входять до складу протильодового реагенту.

Під відкликання підпадають Model S, випущені до 2016 року.

Tesla підкреслила, що навіть в разі руйнування болтів через корозію водій не втратить управління, але йому доведеться прикладати більше зусиль для повороту керма.

Tesla заявила, що будь-яких пригод або травм, пов’язаних з цим недоліком, зафіксовано не було, відгук проводиться в якості запобіжного заходу.

Tesla почала поставки Model S в червні 2012 року. На базі Model S був випущений кросовер Model X.

У лютому Tesla відзвітувала про рекордний квартальний збиток в 675 мільйонів доларів.

Збитки глава компанії Ілон Маск пояснив, в числі іншого, труднощами з виробництвом акумуляторних батарей для Model 3 – найдоступнішого наразі електромобіля Tesla.

ЕП

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