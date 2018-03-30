Луценко просить звільнити Холодницького

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням, в якому просить розглянути зняття Назара Холодницького з посади керівника САП, пише УНІАН.

«У рамках кримінального провадження, яке розслідується спільною групою ГПУ та НАБУ за здобутими в ході слідства фактами, які належно розсекречені, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) за підписами Генерального прокурора та директора Національного антикорупційного сьогодні направлені дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків», – написав Луценко у Facebook.

«В своєму поданні прошу КДКП розглянути питання зняття Н. Холодницького з посади заступника Генпрокурора – керівника САП», – продовжив він.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко в ефірі ICTV заявив про проведення слідчих дій щодо керівника САП Назара Холодницкого.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. 22 березня, Холодницький повідомив, що знайшов у себе в офісі 6 березня прилад для прослуховування, але не знає, кому він належить.