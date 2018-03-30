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Депутати у Трускавці не схотіли забороняти російський бізнес

Дарина Смеречанська

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У Трускавці відмовилися заборонити російський бізнес в Україні. Про це повідомляє у Facebook спільнота «Укроп Львівщина».

 

Власне, на сесії Трускавецької міської ради, що на Львівщині, окремі депутати не підтримали звернення до Голови Верховної Ради Андрія Парубія з вимогою невідкладно винести на розгляд парламенту законопроект № 8117, який передбачає беззастережну заборону господарської діяльності на території України державних та муніципальних компаній країни-агресора, всіх юридичних осіб, заснованих державою-агресором та її резидентами, і фізичних осіб громадян країни-агресора, всіх пов’язаних із ними осіб, власників, бенефіціарів. Звернення озвучила депутатка від УКРОПу Зоряна Домбровська.

«Україна ж продовжує імітувати санкції і дає росіянам спокійно заробляти на своїй території. Щоб перемогти у війні, Україні слід діяти рішучіше. Ми повинні бити точно в ціль – по Путіну та його свиті. Санкції, які запроваджує міжнародна спільнота проти Російської Федерації, спрямовані на те, щоб похитнути соціальну стабільність у Росії. Водночас вони є болючими для найближчого оточення Путіна, яке рано чи пізно може скинути свого вождя», – мовиться у тексті звернення.

Зокрема, підтримали дане звернення, та проголосували «за», такі депутати: Зоряна Домбровська, Іванна Кенц-Березюк «УКРОП», Святослав Грабовський, Руслан Цехмейстер «Народний контроль» Олег Карпин «Самопоміч» Богдан Габшій, Юрій Наконечний, Руслан Пристай «Свобода» та Наталя Пономаренко «Батьківщина».

Не підтримали дане звернення, депутати: Мирон Мицько «Батьківщина», Ігор Стасик «Громадянська позиція», Олена Савченко та міський голова Андрій Кульчинський «Самопоміч», та Микола Сеньків – позафракційний, що виключений з фракції «КУН».

Як зауважила депутатка Зоряна Домбровська, найбільше проти цього звернення виступив мер міста Андрій Кульчицький.

«За словами мера, який, до слова, представляє партію «Самопоміч» на території міста є підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є росіяни. Він переконаний, що підтримка цього звернення призведе до звільнення десятків людей. Однак, мій аргумент, що вже четвертий рік від рук росіян гинуть сотні українців він слухати не захотів», – наголосила вона.

 

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