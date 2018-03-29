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Вуличним музикантам у Львові заборонять співати російською?

Дарина Смеречанська

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У Львові хочуть заборонити вуличним музикантам співати російською. Про це написала депутат Львівської міської ради Мар’яна Батюк, яка зареєструвала відповідний проект ухвали про впорядкування вуличного мистецтва на території міста.

 

«Ситуація у Львові з цим – насправді хаотична. На центральних вулицях подекуди суцільна звукова какофонія та безлад. А непоодинока низькопробність репертуару цих «митців» псує вигляд нашого міста значно більше, аніж звичайні бруд та сміття на вулицях. Профільні чиновники, на жаль, вже тривалий час наче не помічають такої проблеми», – обурилася депутатка.

Зокрема, у відповідній ухвалі вона пропонує заборонити виступи вуличних артистів мовою держави-агресора; визначити чітку схему розміщення майданчиків для вуличних артистів; встановити, що діяльність вуличних артистів здійснюється за попереднім узгодженням із управлінням культури;
заборонити розважальні вуличні заходи у день пам’яті Героїв Небесної Сотні, день пам’яті жертв Голодоморів, дні похорону загиблих бійців у російсько-українській війні.

Ці пропозиції Мар’яна Батюк пропонуватиме розглянути на найближчій сесії, 19-го квітня.

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