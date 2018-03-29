В Україні більш ніж 50% вчителів стикалися із цькуванням дітей у класі

В українських школах 63,9% вчителів стикалися із цькуванням дітей у своєму класі. Такі показники випливають із дослідження випадків дискримінації в українських школах. Його провела громадська організація «STUDENA», яка спеціалізується на культурно-просвітницьких та правозахисних проектах, пише «Громадське».

З початку року дослідники опитали 1432 людини, 98% з яких – вчителі, 2% – студенти та мами учнів. Також додатково опитали ще 312 вчителів саме щодо цькування дітей.

«За нашими даними, причиною булінгу найчастіше стає зовнішність чи поведінка (понад 77%), соціальний стан (61%), досягнення в навчанні (43%) чи національність (11%)», – говорить голова ГО «Студена», координаторка проекту Анастасія Мельниченко.

Також, за результатами опитування, 51,3% випадків цькування відбуваються у середній школі.