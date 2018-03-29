«Львівська залізниця» замовила ремонт колісних пар у півтора рази дорожче, ніж торік

Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 23 березня уклала угоду з ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» про послуги з ремонту лінійного обладнання тягового рухомого складу на 85,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», передають НГ.

На поточний рік замовили капітальний ремонт 486 колісних пар, 38 тягових двигунів і 33 допоміжних машин.

Капремонт колісних пар вантажних електровозів ВЛ10 і ВЛ11 коштує по 146 тис грн. за пару.

У квітні 2017 року «Львівська залізниця» замовляла ремонт колісних у цього ж заводу в півтора рази дешевше – по 97 тис грн.

При цьому за рік з усіх складових ремонту найбільше подорожчала послуга «Повне опосвідчення колісної пари» – у 2,3 рази: від 4 356 грн. до 10 104 грн. Крім того, удвічі подорожчали «Ремонт одного зубчастого колеса» і «Ремонт двох зубчастих коліс».

Встановлення бандажів на цьому тендері замовили по 49 726 грн. за пару. Самі бандажі для таких електровозів нещодавно «Львівський локомотиворемонтний завод» замовляв по 22 440 грн.

Нинішній договір дозволяє аванс у розмірі 50% вартості ремонту обладнання, прийнятого виконавцем на ремонт, і виплату решти протягом місяця після виконання робіт.