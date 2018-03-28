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На Львівщині затримали нелегала

Олександр Косик

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Працівники сектору реагування патрульної поліції Кам’янка-Бузького відділу поліції 27 березня під час патрулювання в одному з сіл району виявили 29-річного іноземного громадянина, який перебував на території України без відповідних дозвільних документів. Про це Львівськом уопрталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

На іноземця складено адмінпротокол за ст.203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладання штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вирішується питання про примусове його повернення в країну походження.

Нагадаємо, на Львівщині триває операція під умовною назвою «Мігрант».  Метою цільових профілактичних заходів є нагляд та контроль за виконанням законодавства у міграційній сфері, контроль за в’їздом на територію України та виїздом з території нашої держави іноземців та осіб без громадянства, дотримання ними правил та норм перебування в країні, а також з метою протидії та запобігання нелегальній міграції. Триватимуть вони до 30 квітня.

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