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Зростає кількість мешканців Львівщини, які назавжди покидають Батьківщину, - міграційна служба

Соломія Головіна

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Зростає кількість осіб, які клопочуть про виїзд закордон на постійне місце проживання. Так, протягом 2017 року було оформлено 331 такий дозвіл. Про це сьогодні, 26 березня,  під час апаратної наради у Львівській ОДА керівниця Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області Іванна Іваночко.

 

Як вона зауважила, в основному при оформленні виїзду на постійне місце проживання закордоном громадяни надавали перевагу США (111 осіб), Німеччині (52),  Ізраїлю (33), Польщі (22особи), Росія (16).

Окрім цього, Іванна Іваночко також розповіла про ситуацію із трудовою міграцією.

«Після набуття Україною статусу безвізової держави з країнами-членами ЄС Львівщина як прикордонний регіон зіштовхнулася з проблемою масового оформлення громадянами біометричних паспортів для виїзду за кордон. В першу чергу – з метою трудової міграції. Таке явище має різнобічний вплив на суспільство: з однієї сторони зменшує напругу на ринку праці, сприяє підвищенню добробуту багатьох сімей, є джерелом валютних надходжень, з іншої – спричиняє дефіцит у деяких галузях та регіонах та негативно позначається на сімейних стосунках, у вихованні дітей», – зазначила вона

За її словами, торік у Львівській області оформлено 379 тис. 597 паспортів громадянина України для виїзду закордон з безконтактним електронним носієм. Приблизно третину з них оформлено в терміновому режимі – 105 тис. 187 паспортів.

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