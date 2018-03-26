За корупцію з початку року затримано трьох працівників міграційної служби області

Із початку року трьох працівників міграційної служби області впіймали на корупції. Про це сьогодні, 26 березня, під час апаратної наради у Львівській ОДА керівниця Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області Іванна Іваночко.

За її словами, статистика щодо виявлених фактів корупції є сумною: з початку 2018 року правоохоронцями затримано трьох працівників служби.

«На щотижневих нарадах постійно про це говоримо. Треба, щоб людина сама це усвідомила, бо і зарплати нормальні є. Так, в середньому головний спеціаліст отримує 7-8 тис. грн, начальник відділу – 10-12 тис. грн…», – зазначила посадовиця.