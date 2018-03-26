Ведмежий притулок «Домажир» буде співпрацювати з Яворівським природним парком

В адміністративному приміщенні Ведмежого притулку Домажир відбулася робоча зустріч представників притулку та Яворівського національного природного парку, на якій підписано угоду про співпрацю. Про це Львівському портал повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Сторони домовились налагодити узгоджені та перспективні дії для ведення організованого туризму, екопросвітницьких заходів, відпочинку та надання інших видів рекреаційних послуг, а також проводити на належному рівні іміджування установ, наявної в них рекреаційно-туристичної інфраструктури та визначні місця Розточчя з метою масового залучення туристів.

«Наша співпраця дасть змогу туристам відчути позитивні емоції, які дарує Розточчя. Ми запрошуємо туристів відвідати Ведмежий притулок Домажир та далі мандрувати територією Яворівського НПП, де можна ознайомитися із центром розведення дикого коня-тарпана, пройтись вздовж берегів річки Верещиця, Янівських ставів та пізнати світ водоплавних птахів, зробити прогулянку ботанічними, науково-пізнавальними стежками, обабіч яких зростають унікальні червонокнижні любка дволиста, лілія лісова, та багато інших рідкісних рослин», – каже директор Яворівського НПП, заслужений природоохоронець України Михайло Біляк.

«Можливості для розвитку різних видів туризму на наших об’єктах надзвичайно великі. – Тому плануємо, аналізуємо пропозиції аби кожному туристу незалежно від віку і захоплень було цікаво розважатись у природному середовищі, пізнати його, та найголовніше, оздоровитись», – наголосив директор Ведмежого притулку Домажир Ігор Николин.

В угоді передбачена співпраця у сфері організаційно-господарської діяльності щодо створення спільних туристичних маршрутів, розважальної і соціально-культурної інфраструктури. Крім цього, особлива увага зосереджена на заходах, спрямованих на охорону навколишнього середовища.

Детальніше про притулок «Домажир» можна прочитати тут.