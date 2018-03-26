Торік прихисток на Львівщині шукало більше півсотні іноземних біженців

Торік до міграційної служби Львівщини подали 59 заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Прихистку просили громадяни Бангладешу, Таджикистану, Росії, Гвінеї, В’єтнаму. Про це сьогодні, 26 березня, під час апаратної наради у Львівській ОДА керівниця Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області Іванна Іваночко.

«У 2017 році на адресу головного управління надійшло 59 заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Зокрема, з Бангладеша – 22 особи, Таджикистану – 2, також були заяви від громадян Росії, Гвінеї, В’єтнаму», – поінформувала посадовиця.

Також Іванна Іваночко розповіла, що протягом минулого року до територіальних підрозділів управління з клопотанням про набуття громадянства України звернулися 505 осіб, із них у 463 випадках було прийнято позитивне рішення.

«В основному з питань набуття громадянства України звертаються громадяни близького зарубіжжя – із РФ, Польщі, Молдови, Азербайджану» , – зазначила вона.