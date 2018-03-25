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Винниківський «Рух» переміг лідера Першої ліги київський «Арсенал»

Юлія Шпак

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Винниківський «Рух», дебютувавши на львівському стадіоні «Україна», у цікавому поєдинку обіграв лідера Першої ліги київський «Арсенал» (1:0) завдяки голу Ігоря Дуця після передачі від Бориса Баранця. Про це повідомляє офіційний сайт винниківського «Руху».

 

Гол: Дуць, 23

«Рух»: Ільющенков, Заставний, Дуць, І.Білий, Писко, Копина, Б.Баранець, Г.Баранець (Лозовий, 58), Грисьо (Макар, 88), Козак, Хомченко (Зубар, 80).

«Арсенал»: Іванов, Майданевич, Зозуля, Деркач, Трубочкін (Боровець, 39), Старгородський, Кучеров (Матвєєв, 88), Фещук (Агірре, 60), Семчук (Бушман, 32), Черненко (Семенюк, 80), Батальський.

Попередження: Зозуля, 58; Батальський, 90+4.

Арбітр: Євген Петренко (Одеса).

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