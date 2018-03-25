Година Землі: до акції долучилися мільйони людей у 188 країнах світу

У суботу, 24 березня, о 20:30 вся планета поринула у темряву — символ Години Землі. Подія об’єднала тисячі організацій і мільйони людей у 188 країні світу, щоб привернути увагу людства до здоров’я нашої планети, яке наразі далеке від ідеального. Про це повідомляється на офіційному сайті Всесвітнього фонду природи WWF в Україні.

Як зазначається, для України подія стала вже 10-ою поспіль, і сотні тисяч українців у більше ніж 70 містах і містечках налаштувалися зловили зв’язок з Землею.

«#Connect2Earth 🌏 («Злови зв’язок з Землею») — це головне повідомлення кампанії цього року. Його ідея в тому, що час налаштуватися на частоти планети. Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Харків, Житомир, Черкаси та ще кілька десятків українських міст цьогоріч долучилися до акції. Українці в рамках Години Землі бігали в екопробігах та відвідували еко та Zero Waste фестивалі, прослуховували лекції щодо ощадливого і відповідального споживання та слухали музику природи з голосами видри, ведмедя, пелікана та рисі, спостерігали за блискавками та ставили експерименти, проводили екофлешмоби та спеціальні виставки, насолоджувалися класичною музикою та екскурсіями по замках при свічках», – йдеться у повідмленні.

Разом з цим, у темряву поринули близько 18 000 знакових споруд та пам’яток. На підтримку Години Землі вимикаються сотні знакових споруд світу, серед яких Сіднейська опера, Ейфелева вежа, Біг-Бен, «Лондонське око» та інші найвищі, найстаріші та найвідоміші споруди планети. Українські пам’ятки, звісно, також не лишилися осторонь. Золоті Ворота у Києві, Одеський театр опери та балету, Собор святого Юра, телевежа та ратуша у Львові, Спасо-Преображенський кафедральний собор у Вінниці, замки у Луцьку та Тернополі, фортеця у Хотині та ще багато інших відомих на всю Україну споруд вимкнули освітлення, щоб привернути увагу українців до проблем планети.

По всій Україні відбулися десятки освітніх подій у школах та університетах. А ресторани й кафе Києва, Львова, Сум та інших міст країни запросили своїх відвідувачів на романтичні вечері при свічках на підтримку події.

Фото: WWF в Україні