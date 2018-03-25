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До 2100 року в Африці вимре половина видів тварин, - ООН

Юлія Шпак

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Експерти ООН опублікували доповідь, згідно з якою біорізноманіття у світі істотно скоротиться вже до 2050 року. Про це повідомляється на сайті IPBES, Міжурядової платформи з біорізноманіття, передає Еспресо.

 

У доповіді висвітлюються загрози екосистемам таких регіонів, як Європа, Північна і Південна Америки, Африка, Центральна Азія й Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Головна проблема для біорізноманіття – зміна клімату.

У Південно-Східній Азії до 2050 року зникне до 90% коралів, навіть якщо вдасться уповільнити глобальне потепління. До 2048 року в регіоні не залишиться рибних ресурсів, якщо промисловий вилов триватиме в такому ж темпі.

До 2100 року, на думку експертів, в Африці можуть зникнути більше половини видів птахів і тварин. Висихання африканських озер призведе також до зникнення багатьох видів рослин. Ситуація погіршиться у зв’язку з ростом населення континенту, яке до 2050 року збільшиться з 1,25 мільярда до 2,5 мільярда осіб.

Вчені зазначають, що з часу відкриття Америки різноманітність видів у регіоні скоротилася на 31%. До 2050 року ця цифра сягне 40%. Зникнення багатьох біологічних видів відіб’ється на корінних народах. Більше 60% мов і культур Америки загрожує вимирання.

Нагадаємо, нещодавно в Кенії помер останній самець білого носорога.

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