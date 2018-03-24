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За державну зраду у 2017 році засудили 13 осіб

Юлія Шпак

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У 2017 році в Україні за державну зраду було засуджено 13 осіб. Про це на урочистостях з нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України, що проходять на полігоні спецпідрозділу «Альфа» СБУ в Київській області, повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНІАН.

 

«Лише у 2017 році за статтею «державна зрада» Кримінального кодексу України винесено вирок 13 зрадникам», – повідомив він.

За словами президента, також минулого року набрали законної сили обвинувальні вироки стосовно 11 осіб, причетних до фінансування тероризму.

Порошенко підкреслив, що під пильним моніторингом перебувають і придушуються будь-які спроби росіян та «п’ятої колони» в Україні реанімувати так звану «ідею новоросії», генерувати штучні сепаратистські рухи в тих чи інших регіонах.

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