Усі перші класи в Україні безкоштовно отримають набори LEGO, - МОН

Усі перші класи в Україні, що навчатимуться з 1 вересня 2018 року, безкоштовно отримають набори LEGO, які допоможуть впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес. Відповідний Меморандум про взаєморозуміння було підписано між Міністерством освіти і науки України та The LEGO Foundation, передає прес-служба МОН.

Документ передбачає, що The LEGO Foundation безкоштовно забезпечить наборами усі перші класи (близько 17 тисяч шкіл з усієї України) протягом 2018-2019 року. Також компанія допоможе педагогам опанувати методики для ефективного використання конструкторів у навчанні.

Перша вантажівка з безкоштовними наборами LEGO для 100 шкіл, що пілотують новий Держстандарт за реформою Нова українська школа, виїхала з Данії до України 20 березня 2018 року. Про це також повідомив Каспер Оттоссон Канструп Міністру освіти і науки України Лілії Гриневич під час підписання Меморандуму.

Планується, що набори для 100 шкіл потраплять в Україну до 31 березня 2018 року. Так, перші класи отримають набори «Шість цеглинок» для кожного учня та по набору «LEGO Play Box» на кожен такий клас.

«Ми цінуємо допомогу The LEGO Foundation, оскільки це матеріали, які допоможуть дітям з кожної української школи опановувати матеріал інтерактивно, цікаво та наочно. При цьому вчителі матимуть більше можливостей застосовувати пошукові методи навчання, стимулювати дітей до навчання у більш цікавий та належний для цієї вікової групи спосіб. Просто уявіть собі, ці набори отримають усі українські школи. Це будуть школи і в великих містах, і в маленьких містечках; і в центральній Україні, і в гірських районах західної України, і на лінії зіткнення на Сході. Це дуже серйозна допомога для нас», – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Слід додати, що з 2018 року тренерами The LEGO Foundation було проведено тренінги з упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання для 700 педагогів: вчителів перших класів 100 пілотних шкіл, заступників директорів та психологів. Загалом відбулося 25 тренінгів, до яких долучалися і методисти методичних центрів, представники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Тренерами The LEGO Foundation також проводяться тренінги для регіональних тренерів Нової української школи. На сьогодні вже завершено тренінги в 20 регіонах України. Їх пройшли 792 особи.