ОСТАННІ НОВИНИ

Синоптики обіцяють наприкінці наступного тижня до 16 градусів тепла

|

До кінця наступного тижня у більшості областей України буде від 8 до 16 градусів тепла. Про це УНН повідомили в прес-службі Українського гідрометцентру.

 

«На наступному тижні вже можна казати, що тепло буде більш інтенсивним, вже нічні температури перейдуть на додатні значення, і денна температура також уже буде у більшості областей 8-14 тепла, до 15-16 тепла на кінець тижня», — повідомили в гідрометцентрі.

Проте в найближчі кілька днів в південних та центральних областях можуть бути опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура вночі ще буде мінусовою, 8-14 градусів морозу в більшості областей, денна — від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. На півдні та заході може бути вже до 8 тепла.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нова симфонія життя Львівської опери
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нова симфонія життя Львівської опери

Однією з улюблених крилатих фраз генерального директора-художнього керівника Львівського національного академічного теат...

Мовна шахівниця
Соломія ГОЛОВІНА
Мовна шахівниця

Льодовиковий період в розвитку та захисті української мови зовсім незабаром може скреснути завдяки ухваленню парламентар...

Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії
Катерина РОДАК
Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії

Унікальну неготичну будівлю на Богдана Хмельницького, 124 перетворять у мистецький простір «Фабрика повидла» не раніше 2...

Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...