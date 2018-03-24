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Львів посів 13-те місце у рейтингу оцінки досвіду співпраці із міською владою

Вероніка Рой

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Львів опинився на 13-ому місці рейтингу оцінки досвіду співпраці із міською владою. А у рейтинг найкомфортніших міст України Львів посів 7 місце. Про це Facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, посилаючись на дані інформаційно-аналітичного центру Rating Pro.

 

Рейтинг міст визначався за якістю 22 сфер і послуг в місті балами від 1 до 5. Загалом за рейтингом найкомфортніших міст України Львів посів 7 позицію, отримавши 3,1 бал.

За оцінкою досвіду співпраці з міською владою Львів зайняв аж 13-те місце. Сюди входили такі фактори: ставлення представників місцевої влади до мешканців міста, рівень знань та компетентності представників місцевої влади,простота та зрозумілість рішень та порад, наданих службовцями, якість отриманих послуг та час очікувань.

А за рейтингом обласних центрів України за якістю сфер та послуг  Львів опинився на 7 позиції. У сфери послуг та обслуговування входили: гуманітарна сфера, комунальна сфера, інфраструктура, медичні заклади, поліція, екологія.

Фото:Facebook-сторінка – Володимира Гройсмана

 

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