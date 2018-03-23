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Сім правил, як діяти, якщо трапилося насильство

Соломія Григор'єва

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Проект Фонду ООН«Розірви коло», що бореться з насильством, розповів 7 основних правил, як діяти, якщо ви стали жертвою кривдника.

 

Правила:

  1. Не з’ясовуй стосунки з кривдником, який перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
    2. У жодному випадку не відповідай агресією на агресію.
    3. Не починай кричати чи плакати. Говори із кривдником чітко. Спробуй заспокоїтися.
    4. Виклич поліцію за номером 102. Коли приїде поліція, спробуй заспокоїтися, чітко викласти ситуацію, напиши заяву.
    5. Звернися до райвідділу міліції з метою направлення на проходження судово-медичної експертизи у разі існування тілесних ушкоджень.
    6. Проконсультуйся з юристом, який підкаже з чого розпочинати і як правильно підготувати документи
    7. Якщо не знаєш з чого почати, звернися до безкоштовної Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації за номером 0 800 500 335 або 116 123 з будь-якого телефону по всій території України.

Більше інформації: http://rozirvykolo.org/

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