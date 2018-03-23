В українських вишах навчається найбільше студентів-іноземців з Індії, - МОН

Україну й сьогодні майже 30% іноземних студентів приїжджають з пострадянських держав, але у 2017 році лідерство за кількістю студентів в українських вишах перейшло до Індії. Про це повідомила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає прес-служба Міністерства освіти і науки України.

«Це для нас позитивний та знаковий сигнал – нам вдається вийти за межі пострадянської зони комфорту. Лише упродовж двох минулих років кількість українських вищих навчальних закладів, де навчаються іноземні студенти, зросла зі 185 до 228. У 2017 році було видано майже 40 тисяч (39905 – Ред.) запрошень на навчання. І це удвічі більше, ніж ще у 2015-му», – розповіла Лілія Гриневич.

Сьогодні близько 5 млн осіб в усьому світі залишають рідні країни та їдуть навчатись закордон. І ця цифра зростає. Найбільше іноземних студентів навчають Великобританія, Німеччина, Франція, Австралія. Але беззаперечним лідером залишається США – там навчається майже кожен п’ятий із загального обсягу іноземних студентів у світі.

«Нам є на кого рівнятися. Зараз в Україні навчається понад 66 тисяч іноземних студентів (66 310 – Ред.). У 2011 році їх було 53664. Тобто попри складний процес реформування держави, ті труднощі, з якими ми стикаємось, інтерес до навчання в Україні збільшується», – відзначила Лілія Гриневич.