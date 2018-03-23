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На берег у Австралії викинулися 150 чорних дельфінів

Дарина Смеречанська

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На берег у затоці Хамелін в Західній Австралії викинулися 150 чорних дельфінів. За останніми даними, живими залишилося не більше 15 з них, передає УНІАН.

 

Зараз біля узбережжя збираються працівники природоохоронних служб і жителі навколишніх населених пунктів, інформує видання PerthNow.

Фахівці та волонтери спробують перемістити вцілілих гринд на глибину.

“Ми сподіваємося, що живі гринди збережуть сили, сподіваємося, що вітряна погода, можливі дощі допоможуть, коли ми спробуємо повернути їх в океан”, – заявив представник природоохоронної служби Джеремі Чік.

При цьому рибалки попередили про скупчення неподалік від затоки великої кількості акул.

Фото: @WAParksWildlife

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