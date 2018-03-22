«Зберегти не можна зруйнувати». Львів'ян кличуть на документальний фільм про руйнування пам'яток архітектури

Львів’янам 29-30 березня презентують документальний фільм-дослідження «Зберегти не можна зруйнувати». Зйомки стрічки проходили у Львові та ще 8 містах України. Про це повідомляють організатори заходу.

Покази фільму відбудуться 29 березня в приміщенні Української академії лідерства (вул. Широка, 4), початок о 10.00, у Львівському кіноцентрі (вул. Володимира Великого, 14А), початок о 19.00, а також 30 березня о 17.00 у Палаці мистецтв (вул. Коперника, 17).

«На законодавчому рівні немає механізмів реакції на порушення, немає впорядкованості існуючих об’єктів культурної спадщини, немає чітких зон відповідальності. Наприклад, у багатьох областях України функції щодо збереження культурної спадщини покладено відразу на два структурних підрозділи обладміністрацій — департамент культури і департамент архітектури, а в результаті — «у семи няньок дитя без ока», — з сумом констатує керівниця проекту «Ctrl+S. Закон на захисті культурної спадщини» Олена Рофе-Бекетова.

На переконання творців фільму, стрічка є «відправною точкою» в обговоренні загальнонаціональної проблеми руйнування культурної спадщини.

У кадр потрапили такі відомі у Львові архітектурні пам’ятки, як проспект Свободи з площею Міцкевича, вулиця Івана Федорова та площа Ринок.

Покази фільму та дискусії вже пройшли в Харкові, Полтаві, Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Ужгороді й Івано-Франківську.