У Львові відбудеться наймасштабніший турнір з карате в Україні

На велотреку Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (вул. Клепарівська, 39а) 24-25 березня, о 10.00 год. Львів прийматиме найсильніших каратистів з різних країн світу, які позмагаються за нагороди International Lviv Cup. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Цього року International Lviv Cup став наймасштабнішим турніром з карате у країні. Адже вже зараз свою участь у ньому підтвердило близько 80 організацій з 12 країн. Загальна кількість учасників – близько 1000 спортсменів. Однак електронна он-лайн реєстрація ще продовжується, тому учасників може бути ще більше. Загалом, змагання відбуватимуться одразу на 6-ти татамі.

Окрім спортсменів з України, на турнірі змагатимуться каратисти з Азербайджану, Чехії, Латвії, Білорусі, Польщі, Молдови, Угорщини, Словаччини. Також будуть гості із Чилі та Єгипту, Йорданії та Марокко.

На церемонії відкриття турніру International Lviv Cup буде присутній президент Української федерації карате Сергій Левчук. Також запрошено Надзвичайного та Повноважного Посла Японії в Україні Сумі Шігекі.

«Учасниками цих змагань будуть спортсмени, які є лідерами національних збірних своїх країн. International Lviv Cup – є одним з наймасовіших турнірів, які проводяться на найвищому організаційному рівні та має найбільше міжнародне представництво в Україні», – розповів президент Української федерації карате Сергій Левчук.

Під час проведення турніру такого масштабу, організаторам вдалось застосувати сучасні технології та зробити International Lviv Cup справжнім видовищем для глядачів та учасників. Зокрема, буде вестись пряма інтернет-трансляція змагань. Поєдинки також можна буде побачити в ефірі телеканалу «X-спорт».

Також International Lviv Cup став першим турніром з карате в Україні, який має свої бренд-обличчя. Його «лицем» стали спортсмени світового значення Катерина Крива (тренер СОК «Самурай») та Станіслав Горуна (тренер СК «Юніон»).

Варто додати, що організатор турніру – СОК «Самурай».