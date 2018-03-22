Сьогодні Рада має покращити екологічне законодавство в бік захисту тварин

Сьогодні, 22 березня, Верховна Рада України розгляне проект закону № 6598 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)», прийняття якого дозволить покращити екологічне законодавство в Україні в бік захисту тварин від жорстокого поводження. Відповідний документ включений у порядок денний сьогоднішнього парламентського засідання.

«Метою прийняття закону є імплементація положень міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони фауни та флори. Завданнями є охорона тварин та рослин, які охороняються міжнародними договорами…

Прийняття даного Закону буде сприяти приведенню українського законодавства у відповідність до міжнародних договорів з охорони фауни, флори, посиленню боротьби з жорстоким поводженням з тваринами та браконьєрством», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.