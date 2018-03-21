Українська SkyUp замовила новенькі Boeing 737 MAX і активно готується до польотів

Нова українська лоукост авіакомпанія SkyUp стала замовником літаків нового покоління Boeing 737 MAX. Авіаперевізник вже вніс перший транш на поставку п’яти новеньких авіалайнерів на загальну вартість 624 млн. доларів, пише ЦТС.

У компанії уточнили, що домовилися про постачання двох Boeing 737 MAX 8 і трьох середньомагістральних Boeing 737 MAX 10.

За моделлю Boeing 737 MAX 10 SkyUp Airlines стала першою авіакомпанією-замовником не тільки в Україні, але і в країнах Східної Європи, Центральної Азії та СНД. Українська авіакомпанія стала 95-м в світі замовником літаків серії 737 МАХ.

Поставка перших п’яти літаків безпосередньо з заводу в Сіетлі очікується в 2023 році. Згідно з умовами контракту, передбачена опція дозамовлення ще п’яти літаків цих же моделей з аналогічними термінами поставки. Таким чином, планується, що флот авіакомпанії SkyUp в 2023-2024 роках поповниться відразу 10 новітніми літаками.

«Boeing 737 MAX 8 ємністю 189 місць дозволить нам здійснювати середньомагістральні рейси (відстань понад 5000 км), а Boeing 737 MAX 10 ємністю 230 місць забезпечить нам виконання чартерних програм на масових напрямках, таких як Туреччина, Єгипет, Іспанія і т.п. Обидва типи повітряних суден мають низькі операційні витрати, що дозволить авіакомпанії істотно знизити вартість перельотів і запропонувати ринку якісний продукт за доступною ціною», – говорить гендиректор SkyUp Airlines Євген Хайнацкий.

В авіакомпанії також проінформували, що на сьогоднішній день її флот складається із трьох літаків Boeing 737 Next Generation – два повітряних судна 2013 випуску і ще один літак Boeing 737-700NG 2002 року випуску.

У SkyUp також підтвердили свій намір почати польоти вже в квітні цього року: спочатку це будуть чартери, а з середини літа відбудуться перші регулярні рейси.

Тим часом американська корпорація Boeing показала візуалізацію того, як будуть виглядати літаки нового покоління Boeing 737 MAX 8 і Boeing 737 MAX 10, які замовила українська авіакомпанія SkyUp.

Зображення літаків у фірмовій лівреї створюваного українського перевізника було розміщено в офіційному мікроблозі Twitter авіавиробника з США.

Варто додати, що зі Львова авіакомпанія планує здійснюватиме рейси до Анталії, Шарм-ель-Шейку, Тівата, Ріміні та Барселони.